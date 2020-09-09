Закупленные Грузией перед войной с Россией автоматы оказались в Гватемале

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в период правления экс-президента Михаила Саакашвили вооружение для грузинской армии зачастую не попадало по адресу и оказывалось в третьих странах в результате коррупционных сделок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью телекомпании «Имеди» министр отметил, что «к примеру, так произошло с автоматами М-4, часть которых затем оказалась в Гватемале, а часть еще где-то».

Ведется расследование коррупционных сделок того периода.

«(Экс-министр обороны Давид) Кезерашвили и семья Саакашвили были основателями элитарной коррупции в Грузии», – сказал Ираклий Гарибашвили.

По словам Ираклия Гарибашвили, ФБР США уже задержало одного партнера Кезерашвили.

Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года).

Он обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях. По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб».

«У нас легитимный вопрос: а действительно ли закупалось вооружение? Есть подтвержденная информация о фиктивных закупках на десятки и сотни миллионов долларов, перечислениях в офшоры на основании мошеннических операций», – заявил министр.

По его словам, «это огромное транснациональное преступление, которое нуждается в расследовании с включением наших международных партнеров».

«Хорошо известно, что в незаконной торговле оружием вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания», – добавил министр.

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