Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок.

«Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Там инспектируют зарубежные производства и формируют отчёты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов.

«Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролерами недочеты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий еще до того, как сформирован инспекционный отчет», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что утвержденные кабмином изменения упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, а также помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом ЕЭК.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре. Премьер-министр также заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в России необходимыми медикаментами.

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