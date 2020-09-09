Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,28% и достиг 2880,83 пункта, а индекс РТС – на 0,02%, до 1189,69 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2886,3 пункта (-0,09%). Индекс РТС торговался на уровне 1188,94 пункта (-0,04%).