Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,12%, до 76,375 руб., курс евро – на 0,11%, до 89,905 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС

К 10.03 курс доллара находился на уровне 76,36 руб. (+0,1%), евро рос до 89,89 руб. (+0,09%).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД