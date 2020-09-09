Освобожденный Россией Балух впал в кому после избиения в Киеве «Мистер Вселенная» умер в 32 года 9 сентября 2020, 08:41

Фото: instagram.com/subrtjakub

Текст: Наталья Ануфриева

Чешский культурист, обладатель титула «Мистер Вселенная» Якуб Шубрт умер в возрасте 32 лет, сообщили его близкие. Родственники спортсмена сообщили о его смерти в Facebook. Причиной стала полиорганная недостаточность, сообщает портал ronnie.cz. Похороны состоятся 9 сентября 2020 года в чешском городе Броумов. Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте, в 21 год выиграл юниорский турнир «Мистер Вселенная», который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA), передает РИА «Новости». В 2014 году он занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe 2014 от Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

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