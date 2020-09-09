Из-под стражи в Иркутской области сбежали двое грабителей

Полиция в Иркутской области разыскивает двух опасных преступников, сбежавших из-под стражи, сообщила пресс-служба ГУМВД региона.

«Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание сбежавших из-под стражи Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. 31-летний житель Ангарска и его 24-летняя подельница из Иркутска осуждены судом за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия», – передает РИА «Новости» сообщение ГУМВД.

По данным полиции, преступники могут находиться в другом городе или поселке региона, а также скрываться на территории садоводческого товарищества. За содействие в розыске объявлено денежное вознаграждение.

Напомним, 4 сентября в СК сообщили, что мужчина, сбежавший из отделения полиции в селе Кичменгский Городок Вологодской области, объявлен в розыск, он подозревается в убийстве беременной жены и пятилетнего ребенка, а также в поджоге дома для сокрытия убийств.