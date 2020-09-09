Лоза рассказал об ожиданиях пересмотра приговора Ефремову

Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову.

«Восемь лет – та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», – сказал Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, у Ефремова слишком много сторонников, которые «кричат», что актер «не виноват».

«Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли», – заявил композитор.

Он ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятости к артисту, который ранее попытался спеть песню на мелодию песни «Плот» за авторством Лозы. «Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!» – заключил музыкант.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Напомним, ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

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