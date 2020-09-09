Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», – говорится в обращении актера, которое опубликовано на региональном портале Ykt.ru.

Поздравить жителей города и призвать их к чистоте Норриса попросило руководство информационного портала.

13 сентября Якутск отпразднует свое 388-летие. С 7 сентября в городе и пригородах стартовали праздничные мероприятия. В городе также идет активная борьба с несанкционированными свалками – для этого даже создана специальная цифровая карта.

Напомним, в июле 2016 года Чак Норрис выступил в поддержку Дональда Трампа, вступившего в борьбу за пост президента США.