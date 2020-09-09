Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 9 сентября 2020, 03:56 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 12 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 14 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный силой 3-4 м/с, местами с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях