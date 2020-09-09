Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сроки наступления «бархатного сезона» на российских курортах.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что на российских курортах «пока еще лето», температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем – около 30 градусов, передает ТАСС.

«Бархатный сезон» начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», – спрогнозировал Вильфанд.

«Бархатным сезоном» принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой.

В прошлую пятницу синоптики предупредили о «невыносимой жаре» в ряде регионов России.

Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

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