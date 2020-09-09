Новосибирского соратника Навального обвинили в насилии в отношении бывшей жены

Бывшая супруга Артема Лоскутова – соратника Алексея Навального, опубликовала в соцсети пост, где сообщила о факте сексуального насилия, многочисленных фактах физического и эмоционального насилия со стороны экс-супруга.

Бывшая жена новосибирского художника и участника протестных акций Артема Лоскутова Анна Гладких рассказала в Instagram о насилии с его стороны. Лоскутов – соратник блогера Алексея Навального, и основатель так называемых «монстраций» – массовых художественных акций с абсурдными лозунгами и транспарантами.

Гладких пишет, что вышла замуж за Артема в 2015 году, но не прошло и года, как пара решила развестись. Формально оставаясь супругами, оба договорились, что Лоскутов останется жить в прежней квартире, а Анна переедет и заберет с собой двух своих котов. На тот момент у женщины серьезно заболела бабушка.

Позже по воле случая ей пришлось переночевать в старой квартире вместе с Лоскутовым. Из ее слов следует, что пока она спала, мужчина вступил с ней в интимную близость. «Если стараться не вдаваться в детали – в ту ночь случился сексуальный контакт, которого я не хотела и на который не давала согласия», – пишет Гладких.

Женщина уточнила, что проснулась, «когда все уже происходило». На следующий день выяснилось, что Лоскутов намеренно не предохранялся и, по словам женщины, выразил надежду, что Анна забеременеет и «я смогу привязать тебя к себе». «Все эти дни я провела в больнице в бесконечных слезах», – пишет Гладких.

Следующие несколько дней женщина проживала в квартире мужа, у них была договоренность об этом, так как мужчина уехал на несколько дней по работе. После возвращения из командировки Лоскутов «дважды толкнул меня в сторону окна так, чтобы я точно упала, а потом схватил и потащил к входной двери». «Я билась головой и ногами о все предметы, попадающиеся на пути, просила остановиться. Он вытащил меня босую на лестничную клетку, оттолкнул от двери и закрыл ее», – вспоминает Анна.

Летом 2016 года Гладких вновь вернулась в квартиру мужа, чтобы обсудить, что делать с ее двумя котами, которые жили там все время. Вместо назначенного времени Лоскутов явился «почти ночью» с бутылкой вина. «Я не пила, он практически сразу начал пытаться склонить меня к сексу... Этот вечер я помню вспышками, последнее, что помню хорошо – он отказался уходить, отнял у меня телефон, прижал к стене и пытался раздеть, я плакала и просила остановиться... После этого мы встретились уже только полгода спустя у центра госуслуг, когда подавали заявление на развод», – подытожила Гладких.

Этот пост собрал более 14 тысяч лайков и множество комментариев. «Очень надеюсь, что больше никогда такого не случится с вами!», – пишет anj_love_sun.

«Аня, вы очень храбрая, спасибо вам за честность», – пишет polya_na_role.

А пользователь с ником Lissutka уверена, что «такое насилие всегда совершают в расчете, что никто не узнает».

Анна Гладких и раньше рассказывала о насилии со стороны бывшего мужа. Впервые она сообщила об этом в 2017 году. На этот раз на ее слова отреагировала феминистка и блогер Ника Водвуд, которая потребовала от бренда «Культраб» прекратить сотрудничество с Лоскутовым. В результате футболки с изображением картин Лоскутова перестали продаваться на сайте «Культраба».