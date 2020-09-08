Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

Михаил Ефремов прочитает в СИЗО написанную специально для него еще весной пьесу Ивана Охлобыстина, в которой герои сначала выпивают, а потом происходит конфликт, который приводит всех к гибели.

«Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу «Пар», которая была написана Охлобыстиным для артиста», – сказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, сообщает РИА «Новости».

По сюжету пьесы в римском зале бани собираются лучшие друзья и выпивают. Сначала все хорошо, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

Литвинович сообщила, что Ефремов чувствует себя нормально и за его здоровьем следят врачи. «Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего», – сказала правозащитница.

В карантинной камере артист находится с двумя гражданами, России и Белоруссии.

«Ефремов сказал, что они хорошие люди», – сказала Литвинович.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов помещен в камеру карантинного отделения в следственном изоляторе, актер находится в СИЗО-5 «Водник» на Выборгской улице.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным.

Сам Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

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