Париж отложил встречу глав МИД и Минобороны России и Франции

Париж отложил запланированную на 14 сентября встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции, сообщило агентство France-Presse.

«В свете текущей ситуации и в итоге обменов мнениями с российской стороной, проведение заседания франко- российского Совета сотрудничества по безопасности перенесено на более поздний срок», – привело агентство слова официального представителя МИД Франции Аньес фон дер Мюль, передает ТАСС.

Отмечается, что о проведении такого заседания в Париже МИД Франции объявил 23 июля. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что такая встреча прорабатывается, однако на тот момент ее дата не была определена.

Ранее сообщалось, что встреча политических советников «нормандского формата», которая должна была пройти в Париже 28 августа, отменена.