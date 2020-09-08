Собянин: Бюджет Москвы в 2021 году недополучит 12-15% от плана

Москва в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

«У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим «на жирке», на запасах, которые есть. Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а «жирка» уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, мэр столицы добавил, что экономические последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в большинстве регионов России и в следующем году, преимущественно при распределении бюджетных средств, передает ТАСС.

«Скорее всего, большинство регионов, и я это чувствую по разговорам с коллегами, и это просто очевидно, столкнутся на следующий год с серьезными проблемами бюджетного характера. Бизнес будет выходить из кризиса, а бюджетные ограничения будут сохраняться. И очень серьезные в течение определенного периода времени», – сказал он.

По его словам, бюджетные ограничения в регионах будут во многом зависеть и от динамики требований по нацпроектам, согласно которым необходимо определенным темпом повышать зарплаты бюджетного сектора, учителей, врачей.

«Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности», – добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что при повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм.Также Собянин добавил, что конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения.