Путин отметил важность включения женщин в работу для успеха России

Залогом успеха для России является включение женщин в работу во всех сферах, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», которая прошла в режиме видеоконференции.

«У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом. Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу – это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые. Поэтому их активное включение во все эти направления работы чрезвычайно важны для успеха страны», – предает слова главы государства РИА «Новости».

Одна из участниц конкурса Ольга Романец призвала всех женщин не бояться мечтать и действовать. Президент поддержал ее мнение.

«Я всячески поддерживаю то, что сейчас было Ольгой сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории», – сказал Путин.

Он отметил, что нужно обязательно выходить из зоны комфорта. «Психологи считают, что это может обострять определенные чувства. Известная есть шутка, что художник должен быть голодным для того, чтобы добиваться успеха. Но все-таки будем стремиться к тому, чтобы зона комфорта не мешала, а помогала нам в работе и достижении тех целей, которые мы перед собой ставим», – пояснил Путин.

Вместе с тем глава государства отметил важность обновления управленческих кадров.

«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям - в этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни», – сказал президент.

Он отметил, что «продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране».

Путин добавил, что победители конкурса «самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща, что в современном мире чрезвычайно важно».

«Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех, но и в целом - это важный вклад в будущее нашей страны, в стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле, что во многом задает темп продвижения вперед всей стране», – обратился президент к победителям «Лидеров России».

По словам Путина, за три года существования конкурса он стал «эффективно работающим и системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов, позволяет находить правильное применение их способностям, чтобы талантливые и достойные люди играли значимую и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны, повышали эффективность управления не только на государственной службе, но и в других сферах».

«Грамотные управленцы нужны везде и всегда», – отметил он.

Российский лидер добавил, что конкурс уже стал для многих «настоящим трамплином в карьере». «Поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов, причем не только в нашей стране, но и из-за границы очень много заявок», – сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом году к нему обратились молодые ученые-медики с просьбой создать отдельное направление на конкурсе для оценки знаний и способностей, которые требуются для современного управления в сфере здравоохранения и науки. Президент отметил, что научные направления конкурса стали весьма востребованными, а победители получили высокие назначения.



«Для всех участников победа в финале – это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения квалификации», – сказал Путин, уточнив, что именно поэтому финалисты получают грант на обучение в размере 1 млн руб.

«А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, как иногда говорят, школы губернаторов», – заметил глава государства.

Между тем, Путин подчеркнул особую ценность работы с наставниками, «профессионалами высшей пробы», среди которых президент упомянул главу правительства, вице-премьеров, министров, руководство обеих палат Федерального Собрания, губернаторов, глав крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций. «Из этого складывается преемственность, которая имеет огромное значение для поступательного, ритмичного развития всей нашей страны», – отметил Путин.

Президент также поблагодарил участников конкурса, которые занимаются волонтерской деятельностью и реализаций социально значимых проектов, внесли вклад в проведение всероссийской акции «Мы вместе» во время борьбы с коронавирусом.

«Победа в конкурсе – это новый этап в вашей жизни с колоссальными возможностями, но и с большой ответственностью», – заключил Путин и пожелал успехов победителям конкурса.

Напомним, накануне были названы имена победителей конкурса «Лидеры России». 106 победителей получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России.