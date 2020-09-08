Кремль рассказал о формате саммита G20

Решение о формате проведения саммита «Большой двадцатки» примет председательствующая в объединении Саудовская Аравия, Россия является активным участником G20 и сохраняет приверженность формату, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если организующая сторона примет решение (провести саммит) офлайн, то, безусловно, Россия является активным участником «двадцатки» и сохраняет приверженность формату. Решение будет приниматься организующей стороной», – передает РИА «Новости» слова Пескова о формате проведения саммита G20 в этом году.

Напомним, в июле Песков заявил об отсутствии у России стремления присоединиться к G7.