Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

России грозит серьезный неурожай подсолнечника, это может вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, следует из отчета аналитического центра «Совэкон».

По данным аналитиков, ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% ниже показателей 2019 года. Данная ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом, что нанесло серьезный урон подсолнечнику, передает РИА «Новости».

Объем урожая может стать самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн тонны, что на треть ниже прошлогодних показателей. Снизится сбор и в других регионах.

Эксперты «Совэкона» в нынешней ситуации не ожидают заметного сезонного падения цен, а в ближайшее время, по их прогнозу, котировки «начнут расти взрывными темпами».

Так, по итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника, составила 22,5 тыс. рублей за тонну, в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.

Ранее Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масел.