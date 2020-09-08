Принц Гарри после сделки с Netflix вернул королевской семье 3 млн долларов

Британский принц Гарри вернул около 3 млн долларов, потраченных им и его женой Меган Маркл на ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре, сообщил представитель принца.

Ожидалось, что деньги принц Гарри и его супруга будут возмещать в течение 11 лет, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Издание пишет, что вернуть деньги позволило многомиллионное соглашение с сервисом потокового вещания Netflix.

Принц Гарри вернул деньги, сделав взнос в Грант суверена, который предоставляется членам королевской семьи для выполнения официальных обязанностей, передает РЕН ТВ.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заключили рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом Netflix, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей.

В январе они объявили об отказе от королевских полномочий. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Сообщалось, что решение могло быть принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.