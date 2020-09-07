В Раде заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Минске

Депутат Верховной рады Владимир Ариев опубликовал документы, которые, как он утверждает, принадлежат Службе безопасности Украины (СБУ), а также авиабилеты бойцов ЧВК Вагнера, задержанных в Минске. Ариев заявляет, что эти документы доказывают причастность Киева к «провокации».

В своем Facebook Ариев опубликовал фото, на котором запечатлен протокол с фамилиями и инициалами 34 человек. По словам депутата, в документе указаны данные «вагнеровцев». «Далее – билеты на рейс Минск – Стамбул, который должен был состояться 25 июля, но был перенесен после встречи президента (29 июля боевиков взяло КГБ Белоруссии). Сравните фамилии», – заявил Ариев.

«Обратите внимание: многие обратные билеты указаны из Стамбула в Москву. Почему они тогда все не вылетела из Москвы? Элементарной объяснение: российские рейсы над Украиной НЕ летают, а белорусский – из Минска в Стамбул – идет прямо над Киевом. Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет в воздушном пространстве страны. Итак, это еще одно доказательство того, что «вагнеровцев» заманили.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.

Один из числа задержанных под Минском россиян заявил, что за эпизод с задержанием в Белоруссии ответственен Киев, а отпускали их с белорусской территории при личном участии одного из сыновей президента Александра Лукашенко.