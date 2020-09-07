Стало известно о проблемах с продажей в России импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, сообщили СМИ.

Как пишет РБК, причиной этого послужил вступивший в силу 26 июня закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», требующий информировать на этикетке о месте происхождения и годе урожая винограда.

Как отмечают эксперты, есть трудности с выполнением этого условия, которые затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин.

Так, в некоторых винах смешаны виноматериалы из различных регионов, шампанское может предполагать смесь разных винтажей, а технология изготовления коньяка предусматривает возможность менять список дистиллятов для разных партий одного бренда.

Говоря о возможных путях решения этой проблемы, в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, может оставаться на полке. Та продукция, которая поступила на реализацию позже, должна в полной мере соответствовать новому законодательству.

Напомним, ранее россиян предупредили о скором дефиците импортного алкоголя.