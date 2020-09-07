Галкин высказался о разводе с Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой, опубликовав совместное фото с супругой.

Соответствующий пост появился в Instagram артиста.

«Не дождетесь, сплетники», – написал Галкин под фото, на котором Пугачева показывает язык.

Пара сфотографировалась во дворе их дома в подмосковной деревне Грязь.

В комментариях к посту пользователи поблагодарили Галкина за то, что он развеял сомнения по поводу благополучия пары.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Филиппом Киркоровым.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей – близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего это первый брак, для певицы – пятый.