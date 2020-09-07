Пашаев объяснил тактику защиты Ефремова Греция открылась для российских туристов Пропавшие в Сочи дети оказались спортсменами из Твери 7 сентября 2020, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил представитель экстренных служб. «Все восемь детей – ученики спортивной школы олимпийского резерва «Тверь», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, пропавшие в горах Адлерского района дети 2004-2011 года рождения. Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей.

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