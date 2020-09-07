При пожаре в московской квартире погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве, сообщает столичное МЧС.

7 сентября в 5.06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве «поступило сообщение о пожаре по адресу по адресу: ул. Зеленоград, к. 702 (ЗелАО)».

«В 05.16 прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. В 5.41 пожар локализован. В 5.51 пожар ликвидирован на площади 50 кв.метров. Квартира сильно захламленная. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в начале сентября лесные пожары в Ростовской области привели к гибели человека.