В Белоруссии за сутки задержали 91 человека за участие в митингах

В несанкционированных митингах в Белоруссии в субботу участвовали около 4 тыс. человек в 18 населенных пунктах, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тыс. человек. В столице несанкционированные мероприятия отмечались в восьми местах. Так, собравшиеся в 15.00 в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись», – сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

За нарушения были задержаны 91 человек, из них 34 поместили под стражу до решения суда.

Утром в воскресенье в Минске правоохранители установили заграждения на Октябрьской площади.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.