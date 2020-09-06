Фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» открылся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в субботу начался всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы», совместный проект платформы «Россия – страна возможностей» и «Российского союза молодежи».

В фестивале принимают участие 2 тыс. человек, передает ТАСС.

Церемония открытия фестиваля прошла на стадионе «Ростов-Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Приветствия участникам «Российской студенческой весны» направил президент Российской Федерации Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

В ходе открытия к участникам фестиваля обратился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. «В эти дни Ростов-на-Дону объединил свыше 2 тыс. талантливых, творческих и ярких ребят из 70 регионов нашей страны. Всех их ждет не только насыщенная конкурсная программа и оценка жюри, но и развлекательные мероприятия. А насладиться фестивальными событиями сможет любой желающий – трансляции самых ярких мероприятий и выступлений, как и яркое финальное шоу, будет открыто для всех желающих на страничке «Российской студенческой весны» в социальной сети «ВКонтакте», – сказал Даванков.

По данным организаторов, в этом году участниками фестиваля стали победители региональных отборочных этапов, 55 победителей «Студвесны.онлайн» и победители фестиваля прошлого года. Как сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий, в конкурсной программе жюри предстоит оценить более 800 творческих работ.

«Особое место среди них займут конкурсные номера, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сохраняя историческую память, мы назвали наш фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» и выделили специальную номинацию – «Патриотическая песня». В рамках фестиваля мы подготовили специальную концертную программу, посвященную юбилею Победы, в которую вошли лучшие тематические номера всех конкурсных направлений», – сказал Красноруцкий.

Конкурсанты будут состязаться в девяти направлениях, в каждом из которых есть несколько номинаций. Впервые в программу «Студенческой весны» включено направление «Мода», его участники представят собственные коллекции одежды. Также на фестивале представят такие направления, как «Танцевальное» и «Театральное», «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр» (авторское театрализованное представление), «Журналистика», «Видео», а также шоу-программа региона. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие «Российской студенческой весны» состоится 9 сентября.

В 2020 году фестиваль планировалось провести в Ростове-на-Дону 20-25 мая, однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести на начало сентября, а число участников сокращено с 2,5 тыс. до 2 тыс.

«Российская студенческая весна» проводится с 1992 года и включает в себя 80 региональных, десять всероссийских и четыре международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций России. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Министерство культуры, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, «Российский союз молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».