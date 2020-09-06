Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 6 сентября 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 23–25 градусов, по области – 20–25 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление – 750 мм ртутного столба. Ночью ожидается 12–14 градусов в Москве, 9–14 – по области.

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