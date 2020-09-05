Лукашенко выразил недовольство «шатанием» на улицах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство несоблюдением социальной дистанции жителями страны на улицах в связи с пандемией коронавируса.

«Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся», – заявил Лукашенко в субботу на совещании в Минске, передает БелТА.

«Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы», – сказал президент республики.

При этом Лукашенко отметил, что на данный момент Белоруссия справляется с коронавирусом: «У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают».

На 5 сентября в Белоруссии зарегистрировано 72 663 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 178 случаев. Ранее сообщалось, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса.

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