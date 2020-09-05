В Биробиджане открылась первая в ЕАО крытая ледовая арена

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн открыл в Биробиджане первую в регионе крытую ледовую арену «Победа» с искусственным льдом. Он пообещал, что до конца года объектом можно будет пользоваться бесплатно.

В субботу в Биробиджане открылась первая в Еврейской автономной области крытая ледовая арена с искусственным льдом «Победа». В торжественной церемонии участвовал временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, а также местные депутаты, главы муниципальных районов, спортсмены и тренеры.

Как сообщает местное издание «Глас народа», Гольдштейн назвал открытие арены очередным шагом в обустройстве спортивной инфраструктуры региона.

«Создание новых спортивных объектов должно привлечь как можно больше людей к массовому спорту. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Облучье, ФОК открытого типа к концу года появится в Биробиджане. В рамках программы «Спорт – норма жизни» запланирован большой объем работы и на следующий год. Мы будем стремиться, чтобы крупные объекты в ближайшее время были открыты в каждом районе нашей области», – заявил Гольдштейн.

История «Победы» началась в 2016 году. Тогда в ходе «Прямой линии» президента к Владимиру Путину обратились юные хоккеисты с просьбой помочь в строительстве объекта для круглогодичных тренировок. Ледовая арена была включена в федеральную программу. На ее строительство из федерального бюджета было выделено 230 млн рублей. Еще 100 миллионов – из региональной казны.

Открытие арены позволит круглогодично тренироваться молодым спортсменам и значительно расширит перечень видов спорта, которыми будут заниматься воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва.

Как отметил врио губернатора ЕАО, до конца 2020 года у жителей области будет возможность кататься на «Победе» бесплатно.