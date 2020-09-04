МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта

Официальный сайт МВД Белоруссии пытались взломать, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД», – написала она в своем Telegram-канале.

Специалисты устраняют неполадки в работе сайта ведомства.

«Просим граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно», – добавила Чемоданова.

Ранее начальник главного управления собственной безопасности МВД Белоруссии Андрей Паршин заявил, что сотрудники МВД Белоруссии увольняются «под влиянием деструктивной агитации» и из-за «зомбирования в СМИ».

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии зарегистрировало около 150 фактов угроз в отношении сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск и их семей. Установлены 42 лица, из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам.

Также Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия в отношении должностных лиц.