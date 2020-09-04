Месси остался в «Барселоне» из-за невозможности заплатить 700 млн евро

Лионель Месси заявил, что останется в футбольном клубе «Барселона» на сезон-2020/21, несмотря на желание уйти.

«Я был уверен, что могу уйти, президент (Хосеп Бартомеу – Прим. ВЗГЛЯД) всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно», – передает ТАСС заявление Месси из интервью порталу Goal.

Футболист отметил, что к мыслям об уходе его подтолкнули болезненные поражения в Лиге чемпионов последних трех лет: «Был другой способ – установить правоту в суде, но я бы никогда не пошел в суд против «Барселоны», потому что это клуб, который я люблю, клуб всей моей жизни, «Барселона» дала мне все, и я отдал ей все. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе».

Месси рассказал, что о возможном переезде из Барселоне «плакала вся семья».

«Я собирался искать новые цели и новые задачи, но завтра вернусь обратно, потому что здесь, в Барселоне, у меня есть все», – заключил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что 33-летний аргентинец намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом.

«Я был уверен, что могу уйти, президент (Хосеп Бартомеу – Прим. ВЗГЛЯД) всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере €700 миллионов евро, а это невозможно», – передает ТАСС заявление Месси из интервью порталу Goal.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что 33-летний аргентинец намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом.