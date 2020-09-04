США ввели санкции против генпрокурора Венесуэлы

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4 сентября, пятница | Последнее обновление — 19:03 | vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе
Россия и Китай поборются за роль главного врага США
Как «калужское чудо» работает на людей
Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву
За пожар в Анапе ответят «дикари»
«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
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Большевикам доверять нельзя
Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные грантыПодробности...
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца
Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн кмПодробности...
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