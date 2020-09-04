Россия впервые примет чемпионат мира по стрелковому спорту

Чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году состоится в России впервые в истории спортивной стрельбы.

«Это историческое решение для российского спорта, поскольку ранее в нашей стране не проводились соревнования такого масштаба по одному из самых медалеемких олимпийских видов спорта», – сообщается на сайте Стрелкового союза России (ССР).

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании исполкома Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Турнир пройдет в Дмитровском районе Московской области.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в ноябре на базе подмосковного пансионата «Бор» в деревне Одинцово пройдет чемпионат мира Cybathlon-2020, в котором участвуют спортсмены с ограниченными возможностями с новейшими техническими средствами реабилитации.