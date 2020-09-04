Россиянин с топором ранил милиционера в Белоруссии

Гражданина России подозревают в Белоруссии в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Вчера... сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД (Брестская область) получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в Иваново для совершения особо тяжкого преступления. Оперативники задержали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции. При этом он оказал активное сопротивление: достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным МВД, в рюкзаке задержанного находились топор, черная маска, отмычки и продукты питания, что «свидетельствует о намерениях мужчины заниматься противоправной деятельностью».

В ведомстве обратили внимание, что задержанный ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из Белоруссии, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.

«Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.