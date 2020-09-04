В пятницу, 4 сентября, единственное в мире действующее торговое судно с ядерной энергоустановкой – атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» – прибыло на Камчатку.

Судно взяло курс на Дальний Восток 25 августа. Планируется, что 25 сентября рефрижераторные контейнеры с мороженой рыбной продукцией из Петропавловска будут доставлены судном в Санкт-Петербург, пишет газета «Аргументы и Факты».

Рейс будет выполнен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина проработать вопрос снижения стоимости рыбной продукции путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя северный морской путь.

В 2019 году в августе-сентябре «Севморпуть» совершил первый тестовый рейс по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока. Тогда лихтеровоз прибыл к берегам полуострова с 200 пустыми рефрижераторными контейнерами, а обратно увез более 5 тыс. тонн замороженной рыбы, филе, икры и другой рыбопродукции.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов опубликовал в Instagram фото судна.

«Лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Петропавловска-Камчатского. Камчатка готова к доставке грузов по Северному морскому пути», – написал он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Севморпуть завалить рыбой Россию.