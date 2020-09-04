На Камчатке выпустили первые социальные карты

Первыми получателями «Камчатской социальной карты» стали ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники фашистских лагерей и жители блокадного Ленинграда.

Социальный проект был разработан региональным Минэкономразвития по поручению главы региона Владимира Солодова, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

«Камчатская социальная карта» – это банковская карта платежной системы «МИР», по которой камчатцы на первом этапе смогут купить продукты питания со скидкой 10%. Банковским партнером проекта стал Сбербанк России.

«Количество партнеров «Социальной карты» среди торговых сетей прибавилось. Кроме компаний «Шамса» и «Агротек» участниками стали сеть супермаркетов «Клевер» и птицефабрика «Пионерская». Более того, уже есть и другие предприятия, которые обращаются к нам с предложениями стать партнерами «Камчатской социальной карты» и готовы предоставить скидку определенным категориям населения. С сегодняшнего дня мы начинаем вручение карты и на протяжении сентября мы вручим ее первым категориям, о которых уже заявляли ранее», – рассказала врио министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

На втором этапе карту будут вручать представителям других социальных групп, их список сейчас формируется. Также будет расширен функционал «Камчатской социальной карты».

«Сегодня эта социальная карта дает право на получение скидки на различные продукты питания, товары первой необходимости в магазинах партнерах, а в дальнейшем эта карта станет мультифункциональной – у неё появятся дополнительные возможности. Ее можно будет использовать и в банковских расчетах, для оплаты проезда в транспорте, для оплаты коммунальных услуг и так далее», – добавила Морозова.