«Россия 1» показала документальный фильм о Беслане

Телеканал «Россия 1» в 16-ю годовщину трагических событий в Беслане показал документальный фильм-расследование.

Автором фильма выступил Александр Рогаткин. Спецэфир содержал уникальные свидетельства как заложников, переживших плен в школе, так и тех, кто их спасал, передает «Россия 1».

В интервью «Комсомольской правде» Рогаткин заявил, что жертвами теракта в школе стали 314 заложников, более половины из них – дети. Большинство заложников погибло из-за срабатывания самодельных взрывных устройств, которые террористы развесили по школе.

«О чем говорит и выживший террорист Кулаев, отбывающий пожизненный срок в «Полярной Сове». Террористы были на боевых наркотиках. Не испытывали ни боли, ни усталости. Их можно было достать только с помощью серьезных боевых средств», – уточнил автор фильма.

По его словам, в фильм не вошел эпизод про жену Руслана Хучбарова, Елену, которая в Орле до сих пор живет.

«Она говорит: у меня были куриные мозги. Если бы я знала, что он детей поубивает – я бы его самого убила», – резюмировал он.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения.