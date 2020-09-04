Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на действия СК в разбирательстве по факту госпитализации блогера Алексея Навального.

«В удовлетворении жалобы отказать», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Евгении Николаевой.

Отметим, разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гюмади подал в СК заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального. Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, после чего он обратился в суд.

В пятницу на заседании судья заявила, что центральный аппарат СК передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте. При этом юрист ФБК утверждает, что центральный аппарат СК должен был сам возбудить уголовное дело.

Ранее правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. Он добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.

В конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.