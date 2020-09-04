Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,22%, до отметки в 75,45 руб., курс евро прибавил 0,12%, достигая 89,33 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара уже рос до 75,57 руб. (+0,38%), а курс евро – до 89,43 руб. (+0,23%).

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