Глава МИД Японии отказался комментировать мнение Медведева по Курилам

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио заявил, что не будет комментировать мнение заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева, высказанное им в связи с переговорами по Курильским островам.

Мотэги заявил, что «разные люди за границей с разных позиций делают различные заявления», и он воздерживается от комментариев по поводу этих мнений, передает РИА «Новости».

«Но в связи с этим (могу сказать), что в понедельник состоялся телефонный разговор премьер-министра (Синдзо) Абэ и президента (Владимира) Путина, подтвердили, что на основе взаимных договоренностей будут продолжать переговоры о заключении мирного договора. И мы будем на основании этого подтверждения, этой договоренности продвигать переговоры по мирному договору», – добавил министр.

Напомним, 2 сентября зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с Японией о судьбе Курил, будущие и уже ведущиеся, так как «действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий».

Ранее кандидат на пост премьера Японии Есихидэ Суга заявил о желании заключить мирный договор с Россией.

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