Самолет ВМС США разбился в Виргинии Грузовой Ил-76 экстренно сел в Екатеринбурге сразу после взлета 4 сентября 2020, 05:58

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Грузовой самолет Ил-76 экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово вскоре после вылета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Грузовой самолет Ил-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было», – приводит слова сотрудницы пресс-службы аэропорта ТАСС. Там уточнили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. По словам источника в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6.00 (04.00 мск). Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются. Напомним, 28 июля летевший из Лейпцига грузовой самолет Ту-204 после срабатывания датчика неисправности сел в аэропорту Шереметьево. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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