В пятницу синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-восточный силой 4-5 м/с, с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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