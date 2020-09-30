Военно-транспортный самолет США аварийно сел в Одессе

Американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.

«Борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы», – передает издание «Думская».

Ранее в небе над Киевом заметили американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил США.