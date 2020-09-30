У российских школьников появится «цифровая биография»

Успехи и неудачи российских школьников будут отражены в цифровой биографии при внедрении в учебные заведения цифровой образовательной среды, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», – рассказал Кравцов «Российской газете».

Программа по использованию школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет проведен анализ результатов, чтобы распространять опыт на другие субъекты.

Министр добавил, что ведомство создаст единую систему управления качеством образования.

«Сегодня результаты национальных и международных исследований показывают пока что недостаточный уровень качества подготовки школьников, профессиональных компетенций педагогов, систем управления качеством образования на региональном и муниципальном уровне. Совершенствовать систему образования мы будем, используя современный инструмент управления», – отметил Кравцов.

Он уточнил, что этот инструмент построен на двух ключевых направлениях. «Первое – внедрение механизмов управления качеством образовательных результатов: систем оценки качества подготовки учеников, работы со школами с низкими результатами и школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях. А также внедрение системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, системы работы по профессиональной ориентации школьников», – сказал глава Минпросвещения.



Второе направление – использование механизмов управления качеством образовательной деятельности: системы объективности ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других процедур оценки, олимпиад школьников, системы мониторинга эффективности руководителей школ и всех других образовательных организаций региона, качества дополнительного профессионального образования педагогов, системы методической работы, системы организации воспитания и социализации школьников.



«По результатам полученных данных будет сформирована единая система управления качеством образования. Также будет формироваться кадровый резерв руководителей органов управления образования регионального и муниципального уровня», – добавил Кравцов.

Напомним, ранее каждый пятый российский школьник поддержал дистанционное обучение при условии, что есть компьютер, интернет и все хорошо работает.