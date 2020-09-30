Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мусором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил бойца Конора Макгрегора с мусором и отказался от участия в совместном с ним шоу, заявил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

По словам менеджера, на прошлой неделе с ним связался президент UFC Дана Уайт. Он предложил россиянину участие в шоу. По задумке организаторов проекта, Нурмагомедов и Макгрегор должны были тренировать команды начинающих бойцов, в конечном итоге сойдясь друг с другом в октагоне, сообщает телеканал «Звезда».

Менеджер отметил, что Нурмагомедов сразу отказался, назвав Макгрегора «мусором».

Напомним, в августе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.