В Москве наградили журналистов-участников акции #МыВместе

В Москве 29 сентября состоялась встреча друзей #МыВместе, в рамках которой журналистов-участников акции наградили памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственными письмами президента Владимира Путина.

Награды вручили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня день, когда в 12 регионах возобновляют работу волонтерские штабы акции взаимопомощи #МыВместе. У нас уже есть огромный корпус волонтеров, партнеров, государственных и коммерческих предприятий, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые участвовали в акции весной и летом, и, главное, готовы присоединяться к ней сейчас», – обратился к гостям церемонии Кириенко.

По его словам, Россия одержала морально-нравственную победу. «То, что произошло весной этого года в разгар эпидемии – это безоговорочная победа и основание для того, чтобы сказать: какие бы вызовы нас не ждали в борьбе с эпидемией, общими усилиями вместе мы обязательно справимся. #МыВместе – это не просто хэштег – это реальность, которая осуществилась благодаря вам», – подчеркнул он.

Также Кириенко отметил, что благодаря представителям СМИ миллионы людей узнали об акции взаимопомощи #МыВместе.

«Люди, которые приняли участие в акции, не узнали бы о ней, если бы не вы. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо, ведь для вас это время тоже было тяжелым. Большое количество представителей журналистского сообщества также принимало участие в волонтерских акциях и программах. Это не просто исполнение должностных обязанностей, вы вкладывали частичку своей души, когда рассказывали о врачах-героях, волонтерах, партнерах и многих других неравнодушных гражданах», – добавил он.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Более 7 тыс. волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной зоне»), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, 2080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации.

Всего за время акции помощь получили 3450646 человек. К акции присоединились 9402 партнерских организации, из которых 2088 – коммерческих компании.

Во вторник, 29 сентября, в Москве и других регионах возобновилась работа волонтерского штаба #МыВместе. Заявки от пожилых людей на оказание помощи, доставку продуктов и предметов первой необходимости начали принимать добровольцы ресурсного центра «Мосволонтер», а волонтеры-медики усилили свою помощь медицинскому персоналу.