Россиян предостерегли от использования iPhone для передачи конфиденциальных данных

iPhone нельзя использовать для передачи конфиденциальной информации, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

На вопрос, можно ли использовать iPhone для передачи конфиденциальной информации, Шпак ответил, что «в айфоне вообще ничего нельзя», передает РИА «Новости».

«Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана», – сказал он.

Также Шпак заявил, что через 10-15 лет вся инфраструктура России будет полностью состоять из иностранных компонентов, если на данном этапе не ввести ограничения на их использование.

«Это вопрос безопасности и суверенитета. Если мы не сделаем это сейчас, то через 10-15 лет будет поздно: во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет», – сказал он.

По его словам, к 1 ноября планируется принять постановление правительства о запрете закупки импорта при наличии отечественного аналога в российском реестре.

«В настоящее время есть реестр, мы в него все включаем. Будем на этот реестр направлять все преференции, чтобы росла доля российских решений в госзакупках», – отметил Шпак.

Ранее на презентации компании Apple впервые с 2012 года не представили новую линейку iPhone.