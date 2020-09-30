В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 17–19 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 7 градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс четыре градуса.