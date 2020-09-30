Ирак подтвердил готовность США закрыть посольство

Некоторые страны могут закрыть свои посольства в Багдаде из-за обстрелов дипмиссий, сообщил глава правительства Ирака Мустафа аль-Каземи.

Он сказал, что «продолжаются ракетные обстрелы, последний произошел вчера, в результате погибли пять человек, в том числе дети», передает РИА «Новости».

По словам премьера, обстрелы «вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств».

«В первую очередь – США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос», – сообщил глава кабмина, добавив, что «они не могут работать в Ираке», если «не обеспечена безопасность».

Как отметил аль-Каземи, страны Запада подчеркнули, что их позиция не направлена против Ирака, она объясняется ситуацией с безопасностью.

Глава правительства сказал, что при закрытии посольств «прекращается сотрудничество с этими странами в военной, культурной и экономической сферах», что особенно опасно в свете вызовов, с которыми столкнулся Багдад.