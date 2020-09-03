В Иркутске появится новое суворовское училище

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов подписали соглашение об организации деятельности ФГКОУ «Иркутское суворовское военное училище» Минобороны.

«Предметом соглашения являются совместные действия по созданию материально-технической базы – комплекса объектов недвижимости для организации деятельности суворовского училища в рамках реализации поручения президента России, которое Владимир Путин дал 2 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.

Комплекс объектов будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

Министерство обороны начиная с 2020 года финансирует строительство объектов училища. Объем закладываемых до 2022 года средств – 6,4 млрд рублей. Также ведомство осуществляет контроль за ходом строительства.

На территории бывшего военно-авиационного инженерного училища, где будут реконструировать и строить корпуса для суворовцев, проведено совещание. Участники встречи ознакомились с эскиз-проектом, который подготовили специалисты Военно-строительного комплекс министерства обороны.

«Мы с руководителем региона решили планомерно приступить к обследованию исторических зданий ИВВАИУ. 7 сентября сюда выезжает рабочая группа наших специалистов, которые приступят к техническому обследованию существующих фондов для принятия решения об этапности и сроках реализации проекта по созданию суворовского училища», – прокомментировал итоги совещания замминистра обороны Иванов.

«Жители Иркутска и области ждали этого момента более 11 лет, столько времени прошло после расформирования в городе авиационно-инженерного училища. Сегодня справедливость восстановлена. Решение президентом принято. Правительство Иркутской области окажет полное содействие подразделениям Министерства обороны, которые будут строить новое суворовское училище – первое в Сибирском федеральном округе. Я уверен, что наша совместная задача будет выполнена, и мы откроем двери этого училища для детей, которые желают стать в будущем профессиональными защитниками нашей Родины», – подчеркнул Кобзев.

Также состоялась личная встреча Кобзева и Иванова. Они обсудили вопросы эффективного использования военных городков и невостребованного военного имущества, находящихся на территории региона. Договорились провести инвентаризацию и определить порядок дальнейшего использования указанных объектов. Руководитель области гарантировал оказание всяческой поддержки по подключению к технологическим сетям строящихся на территории Приангарья объектов Вооруженных сил России.