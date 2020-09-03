Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» прошла в Дагестане

В Республике Дагестан 2 сентября прошла всероссийская акция «Дальневосточная Победа». Мероприятие было организовано министерством по делам молодежи региона совместно с активистами движения «Волонтеры Победы» в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы.

В Махачкале акция стартовала в управлении Росгвардии по Дагестану и управлении ФСИН, после чего продолжилась парке им. Ленинского Комсомола, на площади им. Ленина и в других местах отдыха людей.

В рамках акции волонтеры раздавали жителям столицы муаровые ленты, ставшие символом окончательного разгрома последнего союзника нацисткой Германии и ее сателлитов – Японии, а также информационные буклеты, напоминающие о значимости Победы над милитаристской Японией для СССР и стран дальневосточного региона, говорится в сообщении на сайте министерства по делам молодежи Дагестана.

Кроме того, к проведению патриотической акции присоединились более 20 муниципальных образований республики. Всего в ходе мероприятия было роздано более 1 тыс. лент.

«Сегодня мы не только раздали муаровые ленты, но и рассказали дагестанцам об их значении. Муаровая лента – народный символ, символ победы и финальной точки Второй мировой войны. Проведением акции мы еще раз напомнили о том, насколько значим разгром японской экспансии для сохранения целостности нашей страны», – рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи Дагестана Рамазан Магомедов.

С 1 по 3 сентября Минмолодежи Дагестана проводит комплекс мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. В частности, планируется проведение квеста «Дальневосточная Победа» и тематических уроков в школах.